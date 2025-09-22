Localitzen un segon cos a la riera de Sant Quintí de Mediona

El cadàver està pendent d'identificar però tot apunta que és el de l'home que es busca des de diumenge a la tarda. El creixement sobtat de la riera va arrossegar el cotxe en què viatjava juntament amb el seu fill menor d’edat, que va ser trobat ahir a la nit. Segons s’ha pogut saber, l’infant era veí de Masquefa i l’ajuntament del municipi ha decretat dos dies de dol oficial, a més de demanar el màxim respecte per la família i els companys del jove.
Després del rastreig d'uns 17 quilòmetres, distància que separa el punt on l'aigua es va endur el cotxe amb la desembocadura al riu Anoia, finalment el dispositiu dels Bombers ha localitzat a les 13.14 h el cos sense vida a escassos metres d'on els serveis d'emergències han instal·lat el centre de comandament, al pavelló de Sant Quintí de Mediona. Això suposa una distància de 800 metres d'on va desaparèixer el cotxe.
Crida a la precaució
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat els fets i ha reclamat precaució i responsabilitat. I és que, segons va informar el Govern, l'avís a emergències el van fer uns veïns de la zona, que van veure que el vehicle volia passar per un tram perillós, i van advertir el conductor perquè no ho fes. Igualment, l'home, que conduïa el vehicle, va fer cas omís a les recomanacions i va creuar la riera. En aquest moment, va ser quan van ser arrossegats pel fort corrent d'aigua.
Sense alertes al mòbil
D'altra banda, el Govern defensa que no van enviar alertes al mòbil perquè el Servei de Meteorologia de Catalunya no sabia dir amb exactitud total les condicions de pluja. A més, assegura que sí que es van donar avisos a través d'altres serveis d'emergència, com a Bombers, Protecció Civil i l'Agència Catalana de l'Aigua.