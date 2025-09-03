L'obra 'Jovent' arriba al FITT de Tarragona per posar-nos davant del mirall i valorar les nostres expectatives juvenils

El Festival Internacional de Teatre de Tarragona arrenca la seva dotzena edició, en què estrenarà diversos espectacles. Demà, per exemple, serà el torn de 'Jovent', l’obra de la companyia Mambo Project. Els seus directors, la Nina Solà i el Jordi Font, expliquen que vol ser “una experiència immersiva” i “un viatge emocional” que reflexiona sobre les expectatives dels joves.
L’espectacle es vertebra a partir de diversos testimonis de nois i noies d’entre 15 i 17 anys, que exploren els seus plans futurs i que, sobre l’escenari, encarnen actors de la tercera edat. “Vam pensar que aquest recurs visual, el verbatim, el faríem servir per no haver de portar sempre amb nosaltres els joves que ens havien deixat el seu testimoni”, explica Font. Solà ho complementa dient que ha estat “un recurs interessant que aporta i reforça el missatge”. “Veiem el missatge dels joves en un cos que podria ser el seu d’aquí a uns anys”, afegeix la directora.
La funció vol ser una eina d’introspecció, però també es pot gaudir com a simples voyeurs. Per una banda, posa el públic “davant d’un mirall perquè es plantegi si les expectatives que tenia de jove s’han assolit o han variat”. Per l’altra, pot ser una manera de “gaudir de la força i la positivitat juvenil” i de reivindicar una veu —la dels joves— que sovint “és àmpliament menyspreada”.