La lluita de les dones en una societat encara massa masclista

Aquest dissabte, 8 de març, es celebra el Dia de la Dona, una jornada que reivindica la figura de la dona. Malauradament encara s'ha de celebrar una jornada com aquesta ja que, quan complim el primer quart de segle XXI, encara hi ha molt masclisme en la societat. Per això, avui a 'La Ciutat' hem volgut parlar amb quatre dones que, des d'àmbits molt diferents, han de conviure amb aquest masclisme que encara segueix ben present i es representa en múltiples formes: Veiem agressions sexuals de tot tipus, menyspreus constants i corrents que menystenen el feminisme i les seves reivindicacions.

Hem pogut comptar amb nosaltres a l'estudi amb la Gemma Cernuda, CEO de l'agència de comunicació 'Ellas Deciden' i pionera en el marketing en femení, la Judith Izquierdo Cazorla, propietària de l'empresa de construcció i immobiliària DACONS i també amb dues lluitadores de 'muay thai', la Mar Puigneró i la Paula Silva, que aquest dissabte participaràn al torneig 'Queen of Queens', un torneig que pretén reivindicar la figura de la dona als esports de contacte. Amb elles hem pogut posar en qüestió el moment en el que ens trobem pel que fa al masclisme, ens han explicat alguns casos personals i també hem analitzat algunes estadístiques que demostren que encara falta molt camí per fer. Una xerrada molt interessant que ens ha servit per celebrar el nostre 'Dia de la Dona' particular.