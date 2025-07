Encara que ell sembli un home molt estiuenc, a en Lluís Soler hi ha coses que no li acaben d'agradar d'aquests mesos de calor. Una d'elles és la manera en la qual el personal fa ús del transport públic, especialment dels autobusos i els trens, on tothom va anxovat i amb poca dutxa. Tampoc li acaba d'agradar el comportament de la gent a les cues dels controls de seguretat dels aeroports perquè considera que la gent és molt lenta. I fins i tot hi ha qui surt a passejar la maleta!