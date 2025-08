A la nostra secció de música, la Montse Valls ens crearà una llista de reproducció pensada per acompanyar-te durant tot el dia. Cada setmana seleccionem temes que et faran vibrar, relaxar-te o simplement gaudir del moment. És la banda sonora perfecta per treballar, passejar o desconnectar. Deixa’t portar pel ritme i descobreix noves cançons i artistes. Posa’t els auriculars i deixa que la música et guiï!