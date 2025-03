El llindar de la pobresa a Catalunya

El llindar de pobresa es defineix segons els ingressos mitjans de la població i actualment afecta una part creixent de la societat. La falta d’habitatge, la precarietat laboral i els problemes de salut mental són factors clau que porten moltes persones a viure al carrer. A més, la pobresa té greus conseqüències en la salut física i mental, agreujant la situació d’exclusió social. Les dones, especialment les que són caps de família monoparental, són les més vulnerables, patint les conseqüències de la precarietat laboral i els baixos salaris, que les deixen per sota del llindar de la pobresa. En l'àrea metropolitana de Barcelona, el llindar de risc de pobresa per a llars unipersonals és de 11.818 €/anuals Per combatre aquesta realitat, s’impulsen polítiques com la renda garantida i l’accés a habitatges socials, mentre entitats com la Fundació Arrels treballen per donar suport als més vulnerables. La societat pot contribuir a revertir aquesta situació mitjançant la sensibilització i el voluntariat. Tot i això, sense mesures estructurals efectives, el sensellarisme seguirà en augment en els pròxims anys.