L’ISGLOBAL de Barcelona no creu necessària una tercera dosi contra el coronavirus

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Bassat reconeix que “és evident que una tercera dosi contribueix a millorar la resposta immunitària” però també alerta que ara mateix haurien de ser unes altres les prioritats: “El problema és que no tenim vacunes per tothom, al països desafavorits com els de l’Àfrica només han arribat un 2% de les vacunes distribuïdes i això vol dir que el virus pot circular i mutar lliurement”.

Aval a l’oci nocturn

L’investigador també ha aplaudit la reobertura generalitzada de les discoteques: “És el moment epidemiològic adequat i les mesures per prevenir la transmissió són adequades, no hi ha cap raó per no fomentar la reobertura de l’oci nocturn després de tants mesos tancats”. En aquest sentit, Quique Bassat també veu bé el requisit del certificat covid perquè “facilita molt l’estudi epidemiològic posterior i la traçabilitat dels contactes” en cas d’un brot.

Situació controlada

Bassat també ha aplaudit un accelerament de la desescalada en l’actual situació epidemiològica: “Si no arriba una variant nova que canviï les coses, tot sembla bastant controlat i té sentit alleugerir les mesures que hem aplicat tant durament”.