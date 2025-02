Lluís Torra ha analitzat com la presidència de Donald Trump pot influir en les cultures corporatives de les grans empreses. Empreses com Accenture o Amazon ja han començat a modificar les seves polítiques per adaptar-se al nou escenari polític. S’ha reflexionat sobre la necessitat d’adaptació de les empreses, l’impacte en iniciatives d’inclusió i si aquest canvi suposa un retrocés en diversitat i responsabilitat social. Lluís Torra, president del Club de Màrqueting de Barcelona.