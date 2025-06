L'Hospital Vall d'Hebron alerta del perill de patir una lesió medul·lar per tirar-se de cap a l'aigua

Vall d’Hebron alerta del perill de patir lesions medul·lars per capbussades, és a dir, per llançar-se de cap a l’aigua. Aquest any, quan l'estiu tot just acaba de començar, l’hospital ja ha atès tres persones per aquest motiu. Des de la nova àrea terapèutica per a lesionats medul·lars d’aquest centre, lamenten que el nombre de casos es manté constant malgrat les campanyes de conscienciació.

Segons la doctora Lluïsa Montesinos, cap de la unitat de lesionats medul·lars de l’Hospital Vall d’Hebron, el perfil de pacient que pateix una lesió d'aquesta mena per una capbussada és el d’un noi jove que està “passant un bon dia”. I exactament això era l’Alexander fa tot just un mes. Als seus dinou anys, es trobava a la platja dels Pescadors de Badalona amb els seus amics quan va prendre una mala decisió. "Vaig veure que hi havia nois saltant des d'un pont i, com que jo sempre he estat així, vaig tenir l'impuls de saltar jo també. Vaig caure de cap i em vaig quedar flotant a l'aigua. Si no m'haguessin tret d'allà els nois amb qui estava, no sé què hauria estat de mi", recorda.

L’Alexander havia patit dues fractures cervicals. L’ambulància el va traslladar directament al Vall d’Hebron, on el van operar en menys de 48 hores i ja fa un mes que hi està fent rehabilitació. Ara porta un collar ortopèdic, però pot fer una vida relativament normal, passant per l'hospital, això sí, tres cops per setmana. Ell, malgrat tot, se sent afortunat, perquè podria haver acabat en cadira de rodes.

Cada cop més lesions fent esport i menys per accident de trànsit

Precisament per això, des de l’hospital demanen precaució tant en les capbussades com en la pràctica esportiva en general. La raó és que cada cop hi ha més lesions medul·lars per aquestes causes, tal com ha explicat la doctora Montesinos: "Parlem d'activitats com el ciclisme de muntanya o de carretera, el parapent, el muntanyisme... Els pacients expliquen situacions en què van tenir una falsa sensació de seguretat".

També es veuen cada cop més lesions medul·lars per caigudes en la vida quotidiana, que afecten més la gent gran. Per això està augmentant l’edat mitjana dels lesionats medul·lars. Per contra, cada cop se’n veuen menys per accidents de trànsit. Tot plegat ho han detallat els professionals del Vall d’Hebron en la presentació de la nova àrea terapèutica que ha d’atendre uns 160 pacients amb lesió medul·lar cada any.