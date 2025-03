L'Hospital Sant Pau pioner amb un robot que permet operar sent menys invasiu

L’Hospital de Sant Pau de Barcelona ha presentat aquest matí el seu robot Da Vinci amb un sol braç, que opera amb una única incisió o fins i tot sense. Es tracta del primer robot d’aquesta mena que es posa en marxa a la sanitat pública de tot l’Estat. El Sant Pau ja ha intervingut una dotzena de pacients amb aquest aparell. El més destacable d’aquest nou robot Da Vinci és que només necessita una incisió d’entre tres i cinc centímetres per introduir tot l’instrumental i la càmera. De fet, en alguns casos, fins i tot pot operar sense cap incisió, ja que aprofita els orificis naturals del cos. Fins ara, aquest tipus de robots requerien almenys quatre incisions per fer les intervencions.

Marge per seguir creixent

Segons el doctor Santiago Sánchez Cabús, cap clínic de la Unitat de Cirurgia Hepato-bilio-pancreàtica de Sant Pau, l’ús d’aquest robot és un salt, però encara hi ha més marge per seguir-ne millorant el seu ús. Són declaracions a Onda Cero. El doctor Sanchez Cabús explica que l’ús del robot no és complicat, però encara hi ha marge de millora. A més el doctor espera que a mitjà termini s’estengui el seu ús pels diferents centres de la xarxa de salut.