L'herència dels romans a Catalunya: un idil·li amb els nostres avantpassats

Després de 1.800 anys de la fi del gran imperi romà, el Museu d'Arqueologia de Catalunya ha connectat aquella època amb l'actualitat a través de l'exposició "Imperium. Històries romanes". Mario Cervera és un dels comissaris de la mostra i explica a Onda Cero que el projecte compta amb 250 peces, 100 de les quals mai han estat exposades al públic. Cervera posa molt en valor la "necessitat de conèixer les històries que s'amaguen darrere les peces" i reivindica l'herència que tenim a casa nostra: "tenim moltes joies de la corona i mosaics que són dels millors del món", assegura.



Les llengües romàniques, els números romans, la manera de concebre el temps o l'espai, el cristianisme o el dret romà són alguns dels tants aspectes del nostre dia a dia que hem heretat dels romans, tal com explica Cervera. Així i tot, assegura que "queda molt per descobrir al món" i que, pel que fa a l'imperi romà, "estem, potser, al 20% de conèixer tot el que hi ha", reconeix.



L'exposició, que ha portat més de dos anys de feina, ve acompanyada d'ulleres de realitat virtual i vídeos immersius que el comissari considera que són elements que "han d'estar en el futur del museu". Cervera explica que la mostra serà "permanent fins al punt que es decideixi fer una renovació completa".