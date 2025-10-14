Alcanar ha estat un dels municipis de les Terres de l'Ebre més afectats pel temporal Alice. En declaracions a La Brúixola, el seu alcalde Joan Roig ha assegurat que s’acolliran a la segona línia d’ajuts del govern perquè els estralls han estat molt diversos. Roig també lamenta que els ajuts arriben tard i que episodis com aquests evidencien, cada cop més, la necessitat de recórrer a accions definitives com són l’expropiació o el trasllat de veïns i veïnes a altres llocs.
L'expropiació o el trasllat de persones com a solució als estralls dels temporals a les Terres de l'Ebre
L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, valora a La Brúixola la inversió que ha anunciat el govern català per fer front als estralls causats pel temporal a les Terres de l'Ebre.