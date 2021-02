L'evolució de les dades epidemiològiques a Catalunya segueix a l'alça

La Generalitat es va donar uns dies per analitzar com evoluciona la pandèmia per decidir si aixeca o no les restriccions vigents fins diumenge. Si aquesta decisió depèn exclusivament d’aquests indicadors, tot apunta a que el proper dilluns poca cosa canviarà respecta a la situació actual.

La velocitat de propagació de la covid creix 4 centèsimes fins al 0.99, mentre que el risc de rebrot ho fa cinc punts, fins a 268. Per contra, la incidència a 14 dies continua a la baixa i passa de 284 a 277. Paral•lelament s'han declarat 1.426 nous casos i 6 defuncions. El que també preocupa és la pressió assistencial, ja que hi ha 1.973 pacients ingressats, 56 menys que ahir i 593 a l'UCI, 5 més.

Pel que fa als grups escolars, hi ha un total de 851 confinats, 125 menys que en el darrer balanç, amb poc més de 21.000 persones confinades i dos centres completament tancats.

Vacunació

Paral•lelament a l’evolució de les dades, la vacunació no s’atura a casa nostre. Els vacunats amb la primera dosi a Catalunya ja són 321.268, 11.786 més que en el darrer balanç, mentre que les persones que ja han rebut la segona arriba a 184.161, 1.823 més.