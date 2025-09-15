L’estiu manté la xifra de morts a les carreteres catalanes, però amb menys víctimes vulnerables

Les carreteres catalanes han registrat 36 morts en 32 accidents de trànsit entre el 23 de juny i l’11 de setembre, la mateixa xifra que en el mateix període de 2024. El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha qualificat aquest estancament com una “contenció” de la sinistralitat mortal.
Tanmateix, des de l’1 de gener, el nombre de víctimes mortals ha augmentat un 9,6% respecte al mateix període de l’any anterior: 103 persones han perdut la vida en 95 accidents, davant les 94 morts en 88 sinistres de 2024.
Descens de víctimes vulnerables
Un terç dels finats d’aquest estiu pertanyen als col·lectius vulnerables: motoristes, vianants i ciclistes. En concret, han mort 9 motoristes (cinc menys que el 2024), 2 vianants (un menys) i 1 ciclista (també un menys). Això representa una reducció significativa, especialment entre els motoristes, que han passat de representar el 39% de les víctimes a només el 25%.
Quan i com han passat els accidents
- 15 morts al matí, 14 a la tarda i 7 a la nit
- 15 víctimes en dies feiners
- Tipus de sinistres: 14 sortides de via, 8 xocs frontals i 3 encalços
Per demarcacions, Tarragona (5 morts), Girona (6) i Barcelona (13) han registrat descensos respecte a l’any anterior. En canvi, Lleida ha duplicat les víctimes, passant de 6 a 12.
Les vies més mortals
Les carreteres amb més morts han estat l’A-2 i l’N-II, amb tres víctimes cadascuna. També destaquen l’AP-7, la C-12, la C-31, la C-1412b i la C-15z, amb dues morts per via.