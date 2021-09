El següent tema és l'esquizofrènia i les seves necessitats no cobertes. Les persones amb malaltia mental necessiten un tractament integral per atendre les seves necessitats sanitàries, familiars, culturals, els doni suport social que els permeti la seva integració sociolaboral i, sempre que sigui possible, es mantingui al malalt en el seu entorn. Què ens queda per fer en esquizofrènia ?, quines són les principals necessitats no cobertes ?, quines són algunes falses creences habituals sobre l'esquizofrènia ?, el tractament de l'esquizofrènia més enllà dels símptomes, què és important considerar ?, efectes metabòlics (augment de pes, diabetis, etc ...). En el temps de Angelini Pharma Espanya, Carles Aguilar parla amb el Dr. Fermín Mayoral, Cap de Secció de Psiquiatria de l'Hospital Regional Universitari de Málaga.