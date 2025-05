A l'espera d'AirBnb

La Generalitat reclama a AirBnb que retiri els anuncis de més de 9mil pisos que presenten indicis d’il·legalitat. Si la plataforma especialitzada en llogar allotjaments turístics segueix la mateixa estratègia que amb les reclamacions de La Moncloa, aquesta qüestió podria acabar als tribunals.

Seguint el passos del PSOE, el govern català també té enfilats els pisos turístics com un dels orígens de la crisi residencial que travessa Catalunya. Per tenir el control d'aquest mercat, la Generalitat utilitza una eina d’Intel·ligència Artificial per identificar, entre d’altres irregularitats, pisos sense llicència anunciats a plataformes Online. Gràcies al seu ús, Turisme de Catalunya ha detectat 9mil pisos amb aquests indicis d’il·legalitat a Airbnb i li han reclamat que els retiri. Fonts del Departament d’Empresa i Treball han confirmat a Onda Cero que esperen un resposta.

Ara bé, saben que no és una empresa col·laboradora i per ara ningú els garanteix que els acabin fent cas. Si ens fixem en com actuen en d’altres territoris de l’Estat, el Ministeri de Drets Socials i Consum s'ha vist obligat a recórrer als tribunals perquè la plataforma ha fet cas omís a les 3 resolucions que li ha enviat després de detectar més de 60mil anuncis fraudulents. De fet, aquest dilluns hem conegut que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid s’ha pronunciat sobre la primera reclamació instant a Airbnb a retirar 5mil 800 anuncis de manera immediata.

Pel que fa a la proliferació de pisos turístics il·legals, la Generalitat reconeix que entren i surten del mercat de forma constant, però destaquen i celebren que d’altres plataformes com Booking o TripAdvisor sí col·laborin i els retirin al moment.