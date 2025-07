L’espectacle ‘Queen is Back’ arriba al Teatre Apolo de Barcelona

Queen torna. Aquesta és la traducció literal de l’espectacle ‘Queen is back’, que arriba dimecres vinent a Barcelona i que recupera l’essència de la memorable banda britànica Queen.

Posada en escena

El propòsit és que, en ple 2025, els assistents puguin reviure les sensacions que es vivien durant la gira de Queen del 1986, l’últim ‘tour’ en què va participar Freddie Mercury. Així, el Teatre Apolo, a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona, ressonarà amb temes mítics i perdurables amb el pas del temps com ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Love of my life’, ‘Don’t stop me now’ o ‘We are the champions’.

La banda, representada al complet

Evidentment, per poder homenatjar Queen de la manera més fidel possible, cal escenificar els quatre membres que formaven part de la banda. És per això que, a l’espectacle, els espectadors veuran a Daniele Fasciani interpretant Freddie Mercury, Giacomo Figliolino al paper de Brian May, Roberto Damicis com Roger Taylor i Julio Llorca al paper de John Deacon.

Horaris i entrades

Les representacions de ‘Queen is back’ es faran des de dimecres vinent, 23 de juliol, i fins al diumenge 3 d’agost. De dimecres a dissabte, les funcions seran a les 20:00h i els dos diumenges que es farà, la representació serà a les 19:00h.