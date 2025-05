L'Espanyol es jugarà la permanència davant Las Palmas

Guanyar o guanyar. No hi ha una altra opció per a l'Espanyol aquest dissabte a l'estadi de Cornellà - El Prat. El conjunt blanc-i-blau va caure davant Osasuna al Sadar per 2-0, amb dianes de Budimir i Raúl García de Haro. Els homes de Manolo González van encaixar la cinquena derrota consecutiva a la Lliga i han encadenat sis jornades sense guanyar.

Això converteix el partit d'aquest dissabte 24 de maig a les 18.30h davant Las Palmas en una final per la permanència. Una victòria asseguraria la presència del conjunt periquito a Primera Divisió la temporada vinent. Sense depedre de ningú més. Però si l'Espanyol no és capaç de guanyar al conjunt canari i, a la mateixa hora, el Leganés derrota el Valladolid a Butarque, aquesta combinació condemnarà als blanc-i-blaus a disputar la temporada que ve a Segona.