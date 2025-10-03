L'escriptora Maria Sellas ens transporta al micropoble francès de Venaçon a la seva nova novel·la

Després de l'èxit de la seva primera novel·la "Drames per a principiants", l'escriptora Maria Sellas Palat publica la seva segona obra sota el títol "Tot torna a començar". La història gira al voltant d'una jove que deixa Barcelona i tots els vincles laborals i personal que té amb la ciutat per retrobar-se a ella mateixa en un petit poble dels Alps Marítims, Venaçon.
