L’Escola Pia reconeix que van amagar els abusos sexuals que un sacerdot va cometre al Senegal durant 25 anys

L’Escola Pia demana perdó pels abusos a menors d’un antic escolapi durant 25 anys al Senegal i per no haver-lo denunciat. Es tracta dels abusos perpetrats per Manel Sales Castellà entre el 1980 i el 2005.

Aprofitant la seva condició de missioner al Senegal i l’autoritat que tenia sobre els infants va abusar sexualment d’un “nombre important de menors”, segons informa l’Escola Pia en un comunicat.

Uns abusos que eren coneguts per una part dels estudiants i habitants de les poblacions on Sales va estar destinat però que no es van denunciar fins al 2005, quan un grup de catalans vinculats al Senegal van informar sobre la situació a la institució.

En aquell moment, diuen, van traslladar Manel Sales a Catalunya, on va continuar tenint un paper actiu com a rector, secretari provincial i membre del Consell Presbiteral de l’Arquebisbat de Barcelona.

L’Escola Pia assegura que se’l va apartar d’activitats amb menors i que va iniciar un tractament psiquiàtric però no se’l va denunciar ni per la via civil ni l’eclesiàstica amb l’argument de protegir la institució.

Apartat al 2018 per una nova denúncia

L’home va seguir treballant de forma impune fins al 2018, quan les autoritats religioses de Roma el van expulsar del sacerdoci arran d’una nova denúncia, en aquest cas d’una ciutadana francesa. En aquell moment Sales va reconèixer els abusos i va donar els noms d’algunes de les víctimes.

En el comunicat difós avui, l’Escola Pia admet que el cas no es va gestionar degudament i demanen perdó a totes les víctimes, famílies i comunitats. Asseguren que han denunciat els fets davant la fiscalia i les autoritats eclesiàstiques i que s’han posat a disposició de les víctimes.