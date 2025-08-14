ENTREVISTA

Les xarxes socials: altaveu del coneixement o de la dissidència?

Amb l'Òscar Coromina, professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ricard Jiménez

Barcelona |

YouTube, TikTok, Instagram... Les xarxes socials s’han convertit en autèntiques plataformes de divulgació. Experts de tot el món hi comparteixen coneixement, tutorials, reflexions i contingut educatiu que arriba a milions de persones. Però al mateix temps, aquests canals s’han convertit en l’escenari perfecte per a aquells que es presenten com a alternativa al sistema. Denuncien les institucions, qüestionen la ciència oficial i promouen discursos que sovint naveguen entre la crítica legítima i la desinformació.

En una societat que ja s’educa a través d’internet, la Unió Europea intenta aplicar una legislació que reguli el funcionament d’aquestes plataformes. Però la realitat és complexa: com es pot controlar un espai tan dinàmic, global i descentralitzat? Les dificultats per implementar la normativa europea evidencien el desafiament d’equilibrar llibertat d’expressió i responsabilitat digital.

En aquest escenari, cal preguntar-se: estem educant les noves generacions per entendre el món o per desconfiar-ne?

