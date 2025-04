Les xarxes poden ser una eina per divulgar sobre nutrició?

El menjar i la salut són dos conceptes que van de bracet. És per això que el què mengem i quan ho fem és molt important per una gran part de la societat. Per tenir cura de la nostra alimentació, la nutrició és un sector clau que ens ajuda a saber què necessita el nostre cos en cada moment. Com passa amb molts altres temes, són molts els usuaris que utilitzen les xarxes per recomanar productes o rutines alimentàries, alguns, sense cap base científica o mèdica.

En JaviAoiz, nutricionista, explica que per ell “les xarxes son una molt bona eina”. Explica que l’ajuden a connectarambmoltamésgent i, alhora, ajudar-los. Aoiz també afirma que hem de tenir cura de comensinformemvia internet perquè hi ha moltesinformacions inexactes i errònies. “Ésimportant que cada cop que veiem una recomanació que ens fa algú a través de les xarxesverifiquem el que diu i fem recerca sobre la persona que enshodiu”, remarca.