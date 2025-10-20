Les treballadores de les escoles bressol públiques de Barcelona amenacen amb vaga per denunciar la precarietat laboral

Les treballadores de les escoles bressol municipals de Barcelona han tornat a alçar la veu per denunciar les condicions laborals que consideren precàries. Alerten que, si l’Ajuntament no actua per revertir la situació de sobrecàrrega física, psicològica i emocional que pateixen, no descarten convocar una vaga.
Negociació del conveni: una oportunitat per al canvi
El pròxim 30 d’octubre s’iniciarà la negociació del conveni que regularà les condicions laborals dels pròxims quatre anys. Les educadores reclamen que les seves demandes siguin escoltades i tingudes en compte. Georgina Rius, delegada de la CGT a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, ha remarcat les línies vermelles del col·lectiu, que inclouen la millora de les condicions laborals i la reducció de la càrrega de treball.
La situació de les substitutes: un exemple de precarietat
Zaira, portaveu de la Plataforma Bressol Barcelona en Lluita, ha denunciat especialment la situació de les treballadores substitutes. Segons explica, aquestes professionals viuen pendents del telèfon les 24 hores del dia, sense poder planificar ni tenir estabilitat econòmica ni familiar. Aquesta realitat, diu, exemplifica la precarietat que afecta el sector.
Tot i les dificultats, les treballadores asseguren que el seu objectiu és clar: aconseguir un conveni just i digne que reconegui la importància de la seva tasca i garanteixi unes condicions laborals adequades.