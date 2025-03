Les sèries també tenen grans bandes sonores

En aquesta secció sempre repassem les millors bandes sonores de les pel·lícules, però avui el Jaume Mas ha volgut centrar-se en les sèries televisives.

Introduccions per a tots els gustos

En aquest apartat podem trobar introduccions més senzilles com pot ser la de la famosa sèrie Perdidos, que dura uns 5 segons i que no explica res del tema central de la sèrie o d’altres més elaborades com és el cas de The crown o Joc de Trons, que va evolucionant a mida que avancen les temporades.

Una altra sèrie que també ha canviat la seva introducció durant les seves 3 temporades que porta d’emissió és The white lotus, que adapta la sintonia en funció del país en el que es desenvolupa l’acció.

Amb tot, si parlem de sèries i de les seves introduccions, no podem oblidar aquelles dels anys 90 o principis dels 2000 que ens ensenyaven imatges de capítols i ens presentava un per un els personatges, com a Friends o a El príncipe de Bel-Air, dues conegudes sitcoms.

Per últim, el Jaume Mas, ens ha volgut recomanar la que per ell és la sèrie de l’any, no només per la trama, sinó també per la seva introducció, The severance.