Les reserves d’aigua a Catalunya superen el 80% després del temporal

Els embassaments han crescut 11 punts en una setmana i les conques internes acumulen més de mig miler d’hectòmetres cúbics, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua

Redacción

Barcelona |

El pantà de Sau al maig de 2025
El pantà de Sau al maig de 2025 | ACN

I si mirem les xifres de fa un any, quan Catalunya començava a sortir de la sequera, les conques internes han duplicat de valent les reserves d’aigua. Ara mateix, el sistema Ter-Llobregat, que abasteix Barcelona, la seva àrea metropolitana i Girona, frega el 80% de la seva capacitat.

També són remarcables les xifres de l’embassament de Susqueda -que està pràcticament ple- i de les conques de Foix, Darnius Boadella o la Baells, amb nivells superiors o gairebé del 80%. També ha crescut el nivell d’aigua a Riudecanyes i Siurana, encara que continuen lluny de la seva capacitat màxima.

Illa demana fer les obres "ara que plou"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que les infraestructures "d'autonomia hídirca" i de resiliència a les sequeres s'han de fer "ara que plou". "Tinguem memòria. No perquè caigui puja ens oblidem i ja està tot resolt. Tornarà a passar i hem d'estar preparats", ha reblat Illa.

