Les previsions meteorològiques del cap de setmana i l’estiu, a ‘La Ciutat’

La calor intensa que estem vivint aquests darrers dies és un dels temes recurrents d’aquest inici d’estiu. Les altes temperatures arreu del territori poden haver sorprès molta gent, però des de l’Agència Estatal de Meteorologia, s’afirma que les previsions ja marcaven aquesta tendència des de feia temps.

Situacions cada cop més habituals

Onades de calor com la d’aquest cap de setmana o les altes temperatures prolongades ja no són estranyes en aquestes dates estiuenques. De fet, situacions com aquesta són i seran cada cop més freqüents i habituals, fet pel qual és important fer tasques de prevenció. Algunes institucions com l’Ajuntament de Barcelona ja s’hi han posat a treballar, amb accions com un simulacre de la ciutat a 50 graus de cara a l’any 2027.

L’estiu no acabarà aviat

El fet que les altes temperatures s’hagin avançat en el calendari no vol dir, segons Ramon Pascual, que l’estiu acabarà més aviat. De fet, segons l’AEMET, situacions com l’actual afavoreixen que l’estiu s’expandeixi encara més.