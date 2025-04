A les portes d'una nova mobilització: Problemes i solucions a la crisi de l'habitatge

Aquest dissabte, 5 d'abril, entitats en defensa de l'habitatge digne han convocat una mobilització massiva sota el lema ‘Acabem amb el negoci de l’habitatge’ que es farà a diversos punts de l'estat. A Barcelona diverses columnes de manifestants convergiràn a la Plaça Espanya per tornar a reclamar un habitatge digne i canvis en al legislació a l'hora de regular els lloguers de temporada i els turístics. De mobilitzacions se n'han fet diverses en els darrers mesos, com per exemple a l'octubre i al novembre passat, que van ser tot un èxit, com també ho va ser la concentració a la Casa Orsola per defensar un desnonament que finalment es va acabar cancel·lant.

Aquestes mobilitzacions, cada vegada més transversals, posem de manifest una realitat: El sector de l'habitatge passa una gran crisi que demana una solució urgent. A 'La Ciutat' hem aprofitat aquesta nova mobilització per analitzar aquesta gran crisi d'habitatge que estem vivint a través d'una tertúlia molt interessant en la que han participat el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, i el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona Òscar Gorgues.