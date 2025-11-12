Les plantes saben adaptar-se al canvi climàtic

El canvi climàtic està alterant profundament les condicions ambientals a les quals s’enfronten els cultius: sequeres més prolongades, onades de calor extrema, canvis sobtats de temperatura… En aquest context, entendre com les plantes aconsegueixen sobreviure i adaptar-se a aquestes condicions pot ser en una qüestió fonamental per garantir la seguretat alimentària del futur.
Un equip liderat per la UPC ha fet servir intel·ligència artificial per analitzar més de cinc-cents perfils genètics d’una planta exposada a diferents situacions d’estrès. La recerca, és pionera per estudiar la resposta vegetal a múltiples amenaces simultànies, tal com passa a la natura. Els resultats han identificat un nucli de gens que permeten tolerar fins a deu condicions adverses, alhora, amb l’etilè com a coordinador d'aquesta resposta. Segons els investigadors Raul Sanchez Muñoz i Isiah Zaplana Agut, aquest descobriment obre la porta al desenvolupament de cultius més resistents al canvi climàtic, convertint aquests gens en dianes tecnològiques per una agricultura més resilient i sostenible.
Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Raúl Sánchez Muñoz, investigador del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, i líder de la investigació. Ell ens ha explicat a quina necessitat volien respondre inicialment i com s'ha realitzat aquest estudi. "La IA ha estat fonamental per fer-lo, sense aquesta eina hauria estat impossible fer-ho perquè seria molta feina", explica. A més també ens ha explicat com evolucionarà aquest estudi, ja que aquestes són només les primeres conclusions.