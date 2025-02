Les plagues de paneroles i rates proliferen a Barcelona

Som a les portes de la primavera climatològica i, després, de l'arribada de l'estiu, dues etapes de l'any que acostumen a tenir molts adeptes per les condicions climatològiques que presenten, especialment pels seus dies assolellats i temperatures que tot i que sovint son altes, especialment a la primavera son estables. Però aquestes condicions també provoquen la proliferació d'insectes i rosegadors en les grans ciutats com pot ser Barcelona. És el principal motiu pel qual l'ADEPAP (Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental) ha alertat que aquest any les plagues d'aquests animals poden anar a més, que de fet confirma que és el tercer any consecutiu que augmenten les intervencions per controlar aquestes plagues.

A 'La Ciutat' hem parlat amb el vicepresident d'ADPAP, Andreu Garcia, que confirma que "parlem d'éssers que no controlen la seva temperatura corporal, per tant la temperatura externa és fonamental per entendre la seva dinàmica poblacional, per tant, aquest 2024, amb el guany de temperatures i sent extremadament càlid i amb augment de pluviometria, és ideal perquè aquestes plagues creixin". Estem parlant d'insectes i rosegadors però, quina és la plaga més complicada d'exterminar?: "A l'estiu, amb l'augment de temperatures, la majoria d'avisos a empreses de l'ADEPAP son de paneroles, però les plagues de rosegadors, tot i que no mostren tanta estacionalitat, sí que son més constants al llarg de l'any, per tant si comparem en general les mes problemàtiques serien les de rosegadors, però només per aquest factor".

Desestacionalització

Garcia confirma que aquestes plagues cada vegada entenen menys d'estacionalitat: "Estem vivint un canvi global i això genera una desestacionalització, i el que abans parlavem d'època càlida això poc a poc s'esta desdibuixant. Cap al mes de març comencem a veure l'augment de poblacions d'insectes, que s'allarguen fins a finals de novembre, i d¡altra banda l'activitat de mosquits pot estar perpetuant-se a l'hivern".

[[H3:Legionel·la]]

El que tabé ha augmentat ha estat la infecció de legionel·la: "Hi ha dos factors pel seu augment, un canvi a nivell normatiu, s'ha publicat un reial decret que modifica el tipus d'intervencions que fan que hi hagi mes actuacions, però d'altra banda l'època seca a principis de l'any passat va generar que hi hagués moltes restriccions de regadiu també en jardins de la ciutat".

Rosegadors

Les dades d'ADEPAP confirmen que les alertes per rosegadors han estat habituals en 7 de cada 10 empreses que contacten amb l'entitat: "No sabem si hi ha més rates que mai, s'hauria de fer un cens, però sí que podem dir que estem rebent cada vegada més incidències. Es pot donar per diferents factors: A nivell sociologic estem convertint-nos en mes exigents, pot ser que el que abans fos acceptable i ara no ho sigui. A la que veiem una mínima activitat de rates de seguida truquem a l'autoritat competent". A l'hora d'acabar amb aquestes plagues en grans ciutats com Barcelona, Garcia diu que "quan parlem de plagues de rosegadors en ambits urbans sempre hem de pensar en la competencia a nivell alimentari. La gran majoria d'actuacions son mitjançant esquers, perquè els rosegadors s'alimenten d'aquest producte anticoagulant i moren. Quan hi ha pressió turística gran la gestió de residus es fa molt dificil, i això competeix amb aquests esquers que instal·lem. Tot i fer una bona tasca en control de plagues estem competint amb un menjar que si s'alimenten d'ell no moriran".

Compte amb els llits quan viatgem

Una de les plagues que pot proliferar més son les xinxes de llit: "És una plaga molt relacionada amb fenòmens de globalització. És un tipus de plaga que ens recorda a les èpoques de guerra, es trobaven a les trinxeres. Va haver una etapa on van desaparèixer però hi ha hagut un repunt amb el fluxe turístic. Tu pots anar a fer el Camino de Santiago i l'endemà estar a un hotel a París, i per tant la disseminació d'aquests insectes es fa a traves de l'activitat humana, son insectes que es poden deixar caure a la teva maleta i viatgen amb tu. La recomanació que fem és no deixar les maletes sota el llit".

L'evolució de la panerola

"No tenim dades que les paneroles siguin cada vegada més grans, però sí que és cert que alguns exemplars poden ser mes grans. Aquí hem tingut sempre la panerola oriental, però ha arribat la que és de color marró vermellós, que és mes gran, prolifera més i pot arribar a volar, aquesta es fa problemàtica". Què hi ha del mite que les paneroles poden sobreviure a un atac nuclear?: "Les paneroles tenen una capacitat biològica molt elevada, amb una capacitat d'adaptació al medi molt alta i la capacitat de resistir a insecticides. Son capaces d'aguantar alguns tipus de mutació per sobreviure. És capaç fins i tot d'alimentar-se de cadavers dels seus congeneres. S'ha d'evitar que es generin llocs on es pugui reproduir".

Les aus

I una darrera plaga que és habitual sobretot a Barcelona son les aus com per exemple els coloms: "És un cas una mica pecular perquè és un tipus d'actuació que no totes s'executen perquè requereix un grau d'especialització molt alt, per tant no hi ha tantes actuacions, peró també les empreses que ho fan s'han d'enfrontar amb la qüestió ètica, hi ha pressió animalista que s'ha de gestionar. S'ha de fer adequadament buscant la manera mes etica possible, hi haura casos que haurem d'anar cap a actuacions d'eutanasia. Sempre s'ha de prevenir que proliferin pero hem de contemplar que a la llarga s'hagin d'aplicar aquestes solucions".