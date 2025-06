Les parelles ho deixen més en època d'estiu?

El David Cueto ens il·lustra sobre el fet que les parelles ho deixen més quan arriba l'estiu. De fet, diu que hi ha un "augment dels divorcis quan s'acaba l'època estival". "El canvi de rutina, les expectatives i passar molt de temps plegats són alguns dels ingredients que ho provoquen", explica Cueto. També reflexionarem sobre altres conceptes com són les pauses estiuenques en les relacions. "Sobretot en joves veig molt aquesta tendència", diu el psicòleg fent referència al fenomen de deixar la relació quan comença l'estiu i tornar-la a reprendre quan tornen les classes. Sobre aquest fet, Cueto diu que és molt important la comunicació i estar completament convençut de fer-ho. "A vegades, per satisfer la nostra parella diem que sí sense preguntar-nos a nosaltres mateixos si és el que volem", afegeix.