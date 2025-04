Les paraules de la setmana son: “diamant”, “tatuatge” i “gat”

Comencem la setmana posant música al dilluns amb les paraules que ens proposa avui la Montse Valls.

Diamants

La primera paraula d’avui ha estat “diamant” i ens ha proposat “Diamonds” de Rihanna, “Diamonds ara a girl’s best friend” de Marilyn Monroe i “Diamants” dels Catarres.

Tatuatge

La segona paraula que li heu proposat aquesta setmana a la Montse Valls és “tatuatge”. Ella ens ha portat “Tattoo” de Loreen, “Tattoo” de Rauw Alejandro y Camilo i “The one that got away” de Katy Perry.

Gat

Acabem amb la paraula “gat”. La Montse ens ha portat “Gat Rumberu” de La Pegatina, una de regaeton clàssic amb Daddy Yankee i Nicky Jam i “La gata bajo la lluvia” de la gran Rocío Durcal.