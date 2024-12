Aquesta setmana, la Montse Valls ens ha tornat a portar música que conté paraules. El primer mot ha estat "blau" i ha destacat una cançó de Cristian Castro titulada "Azul". A més, també ha destacat la paraula "princesa" amb una cançó molt popular de David Bisbal. Es "Mi princesa". Amb tot, hem celebrat l'arribada al món de la filla d'en Gerard Sanz, la Bruna Sanz García. I ho hem fet amb la paraula "família", destacant temes com "We are family" de Sister Sledge.