Les paraules de la setmana són: 'Àfrica', 'illa' i 'nit'

Aquesta setmana hem celebrat el Dia d'Àfrica, que va ser el passat 25 de maig. I ho hem fet amb diferents cançons que parlen del continent. Algunes d'elles, reprodueixen estereotips africans que no tenen cabuda a dia d'avui, com per exemple 'Africa', de Raffaella Carrà. També hem escoltat la cançó homònima del continent que canta Toto. Però la més celebrada ha estat 'Waka Waka', de Shakira. És l'himne del Mundial de futbol del 2010, que es va celebrar a Johannesburg. És el més escoltat de la història.

Isla del amor, bonita y morenita

Hem parlat de les illes, que apareixen en incomptables cançons. Per exemple, a 'La isla del amor', de Demarco Flamenco, un home que abans de cantar va ser repartidor de butà. També apareix aquest mot a 'La isla bonita', de Madonna. Aquest tema va ser ofert a Michael Jackson abans que a la cantant, però ell va rebutjar-lo dient que no funcionaria. I sí que va funcionar! També ho va fer 'Isla morenita', del barceloní Carlos Sadness.

La nit és un bon moment per la música

'Nochentera', de Vicco, va ser la cançó de l'estiu al 2023. Ella va ser participant al BenidormFest d'aquell any i es va convertir en un èxit. Però si parlem de la secció de la Montse Valls, no hi pot faltar la presència del grup One Direction, que canta a la nit al tema 'Night changes'. I pels més granadets, hem posat 'Night fever' de Bee Gees.