Les paraules d’aquesta setmana són ‘Dímelo’, ‘Hora’ i ‘Esperando’

A la Ciutat, hem arribat a l’equador del mes de juny escoltant, primerament, diverses cançons que inclouen o porten per títol la paraula ‘Dímelo’. Avui Per començar, la Montse Valls ens ha portat una cançó d’Enrique Iglesias del 2007 que porta per títol aquest mot. A continuació, hem escoltat el clàssic espanyol de Pimpinela ‘Dímelo delante de ella’ (amb els tradicionals diàlegs entre els cantants del grup) i el tema de Marc Anthony ‘I need to know’, del 1999.

Amb la paraula hora, imprescindible en el món radiofònic, hem escoltat tres cançons ben variades: ‘Ni la hora’, la més coneguda d’Ana Guerra i que va fer en col·laboració amb Juan Magán, ‘Zapatillas’, un dels temes més coneguts de ElCanto del Loco (que, tot i ser un èxit, no agrada massa al cantant per l'expulsió viscuda d’una discoteca que explica la cançó) i ‘Like a prayer’, un dels molts hits de Madonna.

Finalment, amb ‘Esperando’, la Montse ens ha portat el tema de Nil Moliner i Bely Basarte amb aquest nom al títol, ‘Waiting for tonight’ de Jennifer López i ‘Despedida’ de Daddy Yankee, que inclou la paraula dins la cançó.