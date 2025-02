Les objeccions a la reforma de la llei de la dependència

Les entitats de persones amb discapacitat celebren els canvis principals que comportarà la reforma de la llei de la dependència aprovada pel Consell de Ministres. Entre ells, el més destacat és l’eliminació de la incompatibilitat entre prestacions. Ara bé, també hi ha algunes objeccions. La presidenta del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, Mercè Batlle, ha explicat a 'La Brúixola' que han trobat a faltar en la reforma una partida pressupostària per posar en marxa les modificacions i que no compten amb un calendari d'actuació.

Entre altres qüestions, la llei eleva la teleassistència i l’accessibilitat a drets universals i estableix que les persones a qui se’ls concedeixi qualsevol grau de dependència tinguin reconeguda automàticament una discapacitat del 33%.