Les noves actuacions del Servei Català de Trànsit per evitar les morts a les carreteres

En tres dies s'ha produït nou morts a les carreteres catalanes. L'última víctima ha estat aquest dilluns i circulava amb motocicleta. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, recorda a 'La Brúixola' la importància d'evitar activitats imprudents com l'alta velocitat o el consum d'alcohol o drogues en el context de la conducció. Després del balanç d'aquest cap de setmana, Lamiel explica que estan treballant en un dispositiu matèria d'infraestructures per tal de revertir aquestes xifres i en "l'entrada en funcionament d'un nou helicòpter i més carros de radar que incorporarem aquest any", assegura.