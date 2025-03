Les notícies musicals i un homenatge a Gene Hackman, a la cultura del divendres

La Marta Lozano, periodista a Europa FM, ens porta els concerts d'aquests propers dies: Rels B, Loreen i Anastacia els protagonistes. També ens explica com van anar els Brit Awards on van participar-hi artistes internacionals com Charli XCX, Chapell Roan o Sabrina Carpenter entre altres. Ens comenta la nit dels Oscars en clau musical, i les novetats de la Copa del Món de Futbol del 2026.

En Juan Torres ens porta tres recomanacions, aquesta setmana com a homenatge a Gene Hackman, amb tres dels seus èxits cinematogràfics.