Les notes del curs 2024-2025 i els deures per l'any vinent

L'ombra dels resultats PISA que vam conèixer a finals de l'any 2023 encara persegueix al govern català. Per no tornar a repetir els resultats obtinguts, de cara a l'any vinent l'executiu ha plantejat un seguit de canvis importants en l'educació obligatòria del territori. La més rellevant és la prohibició del mòbil a les aules i l'ús dins d'elles de la tecnologia només per raons pedagògiques. A banda, la Conselleria d'Educació va activar un pla dotat amb 130 milions d'euros per millorar el rendiment dels estudiants amb les assignatures que pitjor resultat va recollir l'informe PISA: les llengües i les matemàtiques.

Amb la conclusió del període lectiu, a l'Informatiu migdia fem un repàs del que ha donat de si el curs 2024-25, quines millores incorporarà el sector educatiu a partir del setembre d'aquest any i quins reptes i deures té el sector a partir d'ara.