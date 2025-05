Les llistes d'espera per una cirurgia bariàtrica a Catalunya obliga pacients a buscar alternatives fora d'Espanya

L’elevada llista d’espera dels hospitals públics catalans comporta que molts pacients que pateixen obesitat optin per sortir d’Espanya per fer-se una cirurgia bariàtrica. La llista d’espera per aquesta operació és d’entre un i cinquanta mesos a casa nostra. El director de la Societat Espanyola de Cirurgia de l'Obesitat, Amador García Ruiz de Gordejuela, explica a 'La Brúixola' que les patologies que tracta cada centre sanitari van variant i n'hi ha que posen més èmfasi en altres tipus d'intervencions. "Els pacients busquen una sortida més ràpida, no és una cirurgia econòmica i no tothom pot assumir els costos per la sanitat privada". Entre els riscs principals de marxar a fer la intervenció a altres països, Garcia Ruiz destaca dificultats arran de la velocitat amb què es busca la solució, la barrera idiomàtica o el fet que de vegades tornen amb males condicions d'alguns països. El director de la SECO explica que la cirurgia bariàtrica no és l'única opció que "hi ha altres tractaments endoscòpics o farmacològics, però que encara no els cobreix la sanitat pública".