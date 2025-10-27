Les infermeres dels CAP protesten per la "sobrecàrrega assistencial"

El personal d’infermeria d’atenció primària s’ha concentrat aquest matí a les portes dels CAP de Catalunya per protestar contra la “sobrecàrrega assistencial”. La raó que els ha portat a aquesta situació, diuen, és una mala gestió de la campanya de vacunació, sumada al nou model de “programació per motius”.
Aquest model consisteix a assignar un professional o altre als pacients en funció de les seves necessitats. El problema, segons el sindicat convocant, SATSE, és que hi ha més de vuitanta motius de visita que s’assignen a les infermeres. Asseguren que això incrementa el seu volum de feina i redueix el temps que poden dedicar a cada pacient. A més, recorden que elles no tenen competència per prescriure determinats tractaments, de manera que sovint han de derivar els pacients a metges especialistes i per tant, diuen, es “dupliquen” les visites.
"Això està saturant més el sistema perquè, si el pacient anés directament a medicina, no hauria de passar per infermeria i la visita de la infermera es destinaria a fer prevenció, promoció de la salut, control del pacient crònic, cures... totes aquelles tècniques que són pròpies de la seva professió", explica Raúl Martín, delegat de SATSE a Catalunya, a Onda Cero.
En contra de la vacunació sense cita prèvia
En aquest context, hi ha hagut una gota que ha fet vessar el got: la vacunació de la grip i la covid sense cita prèvia. Martín afirma que això ha sobrecarregat encara més les infermeres, perquè no hi ha hagut un increment de personal. Amb tot, SATSE afirma que la protesta simultània d’aquest matí, que s’ha fet a dos quarts d’onze, s’ha replicat al 70% dels centres d’atenció primària catalans.