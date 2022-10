Les infeccions de transmissió sexual estan considerades com una de les prioritats sanitàries a nivell mundial.

El diagnòstic precoç d'aquestes malalties és un factor clau per frenar-ne l'expansió, en permetre no només la instauració del tractament adequat, sinó també fer un estudi de contactes i, amb això, prevenir nous contagis. Per això, existeixen diferents alternatives i proves que permeten la detecció de les ITS tant en població simptomàtica com asimptomàtica. La coinfecció entre diferents ITS és una cosa que es dóna amb freqüència (per exemple, infecció simultània per gonococ i clamídia, o també amb sífilis o VIH). A més, algunes ITS com la gonorrea o la sífilis poden augmentar la probabilitat i el risc d'infectar-se pel VIH. Per això, en qualsevol persona que presenti alguna hauria de descartar-se la presència de les altres.