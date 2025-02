Les infeccions de transmissió sexual augmenten i son especialment preocupants en els majors de 60 anys

Les infeccions de transmissió sexual continuen disparades. A més,Catalunya és el territori dins d'Espanya que registra més casos. La gonorrea i la clamídia son les més freqüents. I una dada prou psimptomàtica és que, segons un estudi de la Fundació Puigvert, gairebé el 20% de candidats a donar semen pateixen aquest tipus d'infeccions. Algunes d'aquestes son assimptomàtiques, només es detecten a través de proves. A banda de l'elaboració de l'estudi, la Fundació Puigvert ha portat a terme durant tot el mes de gener una campanya informativa per frenar aquesta tendència creixent, especialment entre la població masculina i jove.

Infeccions silencioses

A 'La Ciutat' hem analitzat la situació amb l'infermer del servei d'andrologia de la Fundació Puigvert Gabi Adalid: "Les més habituals son infeccions com el genitalium, la clamidia o la gonorrea, també l'hepatitis B. El fet que siguin infeccions assimptomàtiques, les anomenades silents, vol dir que van treballant per dins i els costa donar la cara. Poques infeccions es presenten clínicament al pacient, i quan donen la cara potser ja hi ha un problema sistèmic o de fertilitat".

Aquesta situació es tradueix en una dada demolidora: Gairebé un 20% dels donants de semen pateixen una d'aquestes infeccions: "Veiem que els candidats a donar semen son homes entre els 18 i els 35 anys. És una mostra molt heterogènia, i per tant representativa, ja que venen a donar semen els que volen presentar-se com a candidats, no els escollim nosaltres, per tant ens dona una radiografia prou real de que la situació és generalitzada, no segueix cap patró".

Els majors de 60 no se'n salven

En els casos d'a partir del 60 anys, persones que no s'acostumen a fer proves, el sexe oral és un gran desencadenant: "Tenim un problema en quant a les conductes de risc tenen un paper important en la transmissió d'aquestes infeccions. Des de la pandèmia ha baixat i més des que el VIH ja no és mortal. S'ha perdut la por, i aquestes practiques que es fan, amb parelles obertes o apps per trobar parella o alguna relació, on no tens informació de la persona, son conductes de risc que augmenten molt la transmissió d'infeccions sexuals", apunta Adalid, que confirma que les infeccions en joves i en els més grans son les mateixes: "La sífilis, la gonorrea, la clamidia o altres infeccions, no tenen cap tipus de diferència ni entre gènere ni entre les franges d'edat".

Un agreujant?

Segons un estudi de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitaria de Catalunya confirma que s'ha avançat l'edat d'inici de la primera relació amb penetració als 13 anys i que només un 62% utilitza mètodes de prevenció: "És un estudi del 2021, aleshores això pot haver anat a més, perquè el 2021 encara hi havia por, i ara probablement s'hagi disparat més. Començant amb aquestes edats augmentes la possibilitat de tenir més relacions, a més no ha donat temps a que arribi la informació sobre mètodes de proteccció. Això, sumat a aquestes relacions obertes que ara practiquen molt els joves, no hi ha un temps perquè els serveis sanitaris puguin fer una traçabilitat de com es produeixen aquestes infeccions", reflexiona Adalid.

Davant d'aquesta situació, el metge del servei d'andrologia de la Fundació Puigvert recomana "anar a parlar amb aquests joves bastant abans d'aquesta edat de començament de les relacions, també del fet que es produeixen en relacions on no té per què haver penetració, hem de donar eines. A més en el col·lectiu de joves hi ha més sensació d'immunitat, de que sempre els passa als altres. S'ha de reforçar les campanyes de concienciació, per exemple, recordant que el preservatiu no és només un mètode anticonceptiu sino també protector".