Les gelades causen pèrdues de 450 milions d’euros en la fruita dolça

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, el responsable nacional de fruita seca d’Unió de Pagesos, Sergi Martín, ha reclamat als governs espanyol i català ajudes directes per afrontar els danys i mantenir els conreus, línies de crèdit a interès zero amb l’aval de la Generalitat i una assegurança que no sigui “un bluf” i “que cobreixi els rendiments reals i que surti a compte fer-la”. Segons Martín, només el 10% dels agricultors que tenen ametlla s’havien fet una assegurança perquè “no surt a compte”.

Impacte en el mercat laboral

El portaveu d’Unió de Pagesos també ha plantejat que es puguin fer ERTOs per als treballadors fixos i que les explotacions puguin prescindir d’aquesta càrrega laboral si no hi ha feina. Martín també ha donat per fet que no es podrà contractar cap temporer en la campanya de la fruita. Segons les seves dades, cada any són entre 20 i 30 mi llocs de treball.