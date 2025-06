Les finestres del Born

Al que fou el petit espai públic del Bornet guarda un secret sorprenent, i és que les antigues finestres que havien estat eliminades en el seu dia pels propietaris dels habitatges per substituir-les per d’altres més amplies, es van reaprofitar com a part del paviment de la via pública.

No és l'únic cas

Amb tot, aquest no és l’únic cas en el que es pot veure un element reciclat al paviment. A només uns metres d’aquestes finestres medievals, es troben tres pedres de molí que formen part del terra. De fet, aquest reaprofitament era d’allò més habitual a l’època, ja que les pedres que venien de la muntanya de Montjuïc eren molt preuades.