Les famílies ultimen les compres per al retorn a l'escola més car segons l'OCU

Tot i que potser no se’n parla tant com del gener costerut, el mes de setembre és segurament un dels moments més crítics per a l’economia de les famílies. La inflació, sumada a les despeses de les vacances d’estiu, poden convertir el retorn a les aules en tot un repte per a les butxaques de pares i mares. Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la d’enguany és la tornada a l’escola més cara de la història, especialment a Catalunya, on es calcula que les famílies han de gastar prop de 3.000 euros l’any per cada fill.
La nostra és la segona comunitat autònoma més cara per tornar a l’escola, només per darrere de la Comunitat de Madrid, i per davant de la Comunitat Valenciana. Concretament, cada família catalana s’ha de gastar 2.980 euros a l’any per fill. I la majoria de la despesa s’ha d’assumir ara, al setembre.
Llibres de text pels núvols
En aquest sentit, preocupa especialment el preu dels llibres de text. En el cas dels centres públics, la despesa total és d’uns 157 euros, mentre que a la concertada ascendeix a 253 i a la privada, a 315. Més enllà de la seva titularitat, cada centre pot establir quins llibres han de tenir els alumnes, i això genera desequilibris. Ho veu cada dia en Pep, de la papereria La Carpeta Petta de Barcelona: "No és normal que hi hagi famílies que s'han de gastar 350 euros en els llibres d'un curs, i altres que se'n gasten 25".
El mateix passa amb el material que exigeix cada centre, i tot plegat es reflecteix en les experiències que expliquen mares i pares. "Hem notat una pujada bastant accentuada tant del preu del material escolar com dels llibres de text, que, a més, tinc la percepció que en els darrers anys cada vegada se n'estan fent servir més", diu la mare de dues nenes que dilluns començaran 4t de primària i 2n d'ESO. "Tinc amics que es gasten 300 o 400 euros per fill, però no és el meu cas, jo potser me'n gasto trenta, seixanta... No és gaire més que això", assegura una dona que té un fill que farà 5è i una filla que farà 4t d'ESO. "La veritat és que l'escola no ens demana gaire material, per tant la despesa inicial és poca, però al llarg del curs hem de pagar unes quotes que pugen una mica més", afegeix una altra mare, amb un fill a punt de començar 6è de primària i una filla a les portes de 3r d'ESO.
Cal tenir en compte que, des de fa tres cursos, a Catalunya existeixen els vals escolars universals, és a dir, per a totes les famílies, independentment de la seva situació econòmica. Enguany són de seixanta euros per fill. I és clar, això ajuda significativament a les famílies que tenen poques despeses en llibres i material, però es queda curt per a moltes altres.
Sigui com sigui, la realitat és que hi ha llibres de Llengua i Literatura o de Matemàtiques, per exemple, que valen 55 euros. Una xifra que en Pep troba exagerada: "Molts dels llibres escolars –no tots– venen amb un preu ja taxat, i tinc la sensació que són preus massa elevats. Hi ha famílies que es gasten 300 o 400 euros en llibres d'escola... crec que és excessiu", afirma.
El mercat de segona mà com a alternativa
En aquest context, cada vegada són més les famílies que opten pels llibres de segona mà. "La situació ens ha portat en més d'una ocasió a tirar d'aquestes plataformes de reciclatge de llibres, tot i que a vegades tampoc és una solució, perquè els llibres que t'arriben no estan precisament en bon estat, i llavors acabem recorrent a plataformes de compra de segona mà, com Wallapop", diu una de les mares que ha parlat amb Onda Cero Catalunya. "A la nostra escola fem servir un sistema per reciclar els llibres de text d'un curs l'altre, aleshores la despesa és mínima", diu una altra dona, que ha tingut més sort. En qualsevol cas, totes coincideixen a admetre que sovint aquesta opció tampoc és viable, perquè cada cert temps els llibres canvien i ja no es poden reutilitzar els de companys més grans.