Les famílies d'alumnes prefereixen garanties de qualitat en el curs escolar més enllà que el debat sobre el calendari

El Departament d'Educació de la Generalitat ha posat sobre la taula que l'inici de curs s'avanci al 8 de setembre, un dia abans del que ho ha fet aquest curs i quatre dies abans del que proposen els sindicats, el 12, l'endemà de la Diada de Catalunya. Una proposta que topa frontalment amb les preferències dels sindicats, que proposen que sigui el dia 12, l'endemà de la Diada de Catalunya. Aquesta és, ara per ara, una proposta inicial que haurà de ser negociada amb els sindicats, de fet aquest mateix migdia s'ha produït una primera reunió.

Garanties abans que res

A 'La Ciutat' hem volgut conèixer la reacció a aquesta proposta d'una de les parts afectades per la situació com son les famílies. Per això hem parlat amb la directora de l'Affac, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, que recorda que "portem dos cursos on ja s'ha fet efectiun aquest avançament, el repte el té el Departament d'Educació per garantir que el curs comenci amb totes les garanties, ben rpeparat i amb tot el professorat nomenat perquè tots els alumnes tinguin tot confirmat". Sobre aquest avançament del curs, Gasull assegura que "sempre hem estat d'acord amb aquest avançament, creiem que és necessari escurçar el periode vacacional dels alumnes, ja que és un dels més llargs de la Unió Europea, per tant creiem que hem d'avançar per escurçar, però s'ha de fer amb totes les garanties i sobretot amb tot el professorat confirmat".

Si a simple vista la diferència d'un, tres o quatre dies en l'inici del curs pot semblar mínima, Gasull diu que "portem molt temps on l'inici de curs escolar era més tard i això porta a unes dinàmiques de fucionament que fan que la primera setmana de setembre no estigui tot preparat, per tant estem d'acord en que sigui el 8 de setembre, tampoc hi ha molta diferència amb el 9, però sí que l'important està en veure com ho fem, la prioritat és que la qualitat no es vegi afectada, que el personal pugui preparar amb qualitat l'inici de curs".

Les famílies demanen tenir veu

En aquesta negociació entre el Departament de Salut i els sindicats no hi prenen part activa les famílies, per tant, entitats com l'Affac demanen que se'ls tingui en compte: "Sempre s'ha de tenir en compte la veu de les famílies, és un dels agents més importants de la comunitat educativa, als que se'ls ha de garantir el dret a l'educació son els fills d'aquestes families, que hand e rebre informació de com s'iniciarà el curs escolar i si ho fa amb garanties. S'ha de negociar amb els sindicats però també tenir en compte les families", assegura la directora de l'Affac. "No m'agradaria parlar del que necessiten els professionals, però justament és el que diem, que comenci un dia o comenci un altre la prioritat és saber que començarà amb garanties, més enllà de quan comenci o quan acabi nosaltres no som qui per decidir-ho o reclamar-ho, el que sí que demanem és que es conegui el professorat i que el curs pugui començar amb normalitat, i que no es marqui cap diferència en quant a la qualitat d'aquest ensenyament", argumenta. "De moment no hem pogut parlar amb ningú, però l'Affac sempre està en comunicació i evidentment hi parlarem i escoltarem quins son els seus neguits i saber per què és tant trascendent quan comença o acaba el curs".

Pendents de les pantalles

A banda dels canvis en l'horari del curs escolar, el Departament d'Educació propossarà també la prohibició total de l'ús del telèfon mòbil també a secundària i l'ESO i el control sobre l'ús de pantalles a les aules. Aquí, l'Affac prefereix reservar-se un posicionament a l'espera del que diguin els professionals: "Ara mateix hi ha una comissió de treball oferta on l'Affac hi participa, que és per analitzar les mesures que ha portat el plà digital durant aquests anys i veure quines son les propostes. Deixem treballar en això i veurem aviam quines propostes en surten. S'ha d'escoltar a molts experts i fer molt anàlisi, no podem reduïr el debat de prohibició sí o prohibició no sense escoltar tothom, no només sobre l'ús de la tecnologia i què passa amb el plà digital que ara mateix tenim en el sistema educatiu".