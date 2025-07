Les estratègies del Servei Català de Trànsit per fer front a les víctimes a la carretera

Aquest cap de setmana es preveu una sortida de 480.000 vehicles. En aquest context, des del Servei Català de Trànsit apel·len a la precaució perquè "la majoria de les causes d'aquests accidents són de factor humà". Així ho explica en declaracions a La Brúixola el director del SCT, Ramon Lamiel que també lamenta les xifres de mortalitat a les carreteres catalanes des que va començar l'any. Per fer-hi front, ha apuntat quines mesures estan treballant per reduir al màxim aquestes dades. Entre elles, destaca una campanya de prevenció per a motoristes, fer volar helicòpters de control en diverses carreteres i un acord amb els Mossos per marcar 1.000 km per posar radars en línia i així controlar la velocitat i els seus radars.