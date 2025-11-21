Les escoles bressol estan al límit

Les direccions de les escoles bressols estan al límit. Aquesta és la conclusió de la carta que han enviat un grup de direccions d’escola bressol de la ciutat de Barcelona, en defensa de l’escola pública, de qualitat i equitativa per a tots els nivells educatius. A través d'una carta adreçada a les famílies, 56 centres infantils demanen més reconeixement, millores laborals i més personal per atendre l'alumnat amb discapacitat.
Ara fa uns dies les direccions d’escoles i instituts apel·laven directament les famílies per reclamar-los suport per aconseguir millores, una queixa en la que també s’han vist reflectides les escoles bressol. Asseguren que sense les escoles bressol, el sistema no se sosté i que estan al límit, pel que avui s’han manifestat a la Plaça Sant Jaume. És per això que avui a La Ciutat hem parlat amb la Sònia Fernandez, directora de l’Escola Bressol Margalló, i ens ha explicat en què ha consistit aquesta manifestació que han fet avui a la Plaça Sant Jaume.
A més, també ens ha explicat què és el que demanen exactament, i quines mesures podríen adoptar en cas de no tenir cap resposta o la resposta esperada.