Les dones representen el 90% de les plantilles de les residències, però només ocupen el 40% de les direccions generals

Les dones representen gairebé el 90% de les plantilles de les residències de gent gran, però només ocupen el 40% de les direccions generals. És el que constata el baròmetre sobre lideratge femení que ha presentat avui la principal patronal del sector, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).

La direcció general és el càrrec més alt i alhora el més masculinitzat, segons l’estudi. Si ens fixem en els càrrecs de responsabilitat en general, les dones n’ocupen menys del 80%. La presidenta de l’ACRA, Cinta Pascual, creu que, més enllà del sostre de vidre que es replica a tots els sectors, en aquest cas sovint hi ha una autolimitació per part de les dones: "Una part [de culpa] la tenim nosaltres, que ens posem sempre aquest sostre al damunt: els fills, la criança... I una altra, per descomptat, els homes, que no fan res però tampoc ajuden com haurien d'ajudar".

Calen més homes cuidadors

És per això que Pascual encoratja les treballadores a postular-se per ocupar els llocs de decisió. D’altra banda, demana que més homes s’incorporin al sector de les cures, que tradicionalment s’ha considerat una feina de dones. En un context d’envelliment de la societat, Pascual adverteix que no n’hi haurà prou amb la meitat de la població per fer front a les necessitats socials que ja existeixen i que aniran en augment.