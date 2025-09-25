Les denúncies per trencament de condemna en violència masclista augmenten un 80% des del 2012

Entre el 2012 i el 2024, les denúncies per trencament de condemna en casos de violència masclista han crescut més d’un 80%. Aquest delicte, que implica que l’agressor incompleix les mesures judicials dictades per protegir la víctima, és un dels que presenta més reincidència. Aquesta vulneració no només posa en risc la seguretat de les dones, sinó que també dificulta el seu procés de recuperació emocional.
Reincidència preocupant
Segons dades dels Mossos d’Esquadra, en els darrers cinc anys:
- Un 34% dels autors ha comès entre 2 i 5 trencaments de condemna.
- Més d’un 4% ha reincidit més de sis vegades.
Aquestes xifres es van presentar en unes jornades sobre feminicidis i altres formes de violència contra les dones, on també es va recordar que des del 2008 s’han registrat 221 assassinats en l’àmbit de la violència masclista.
D’aquests, 179 van tenir lloc en el context de la parella o exparella. En el 27% dels casos hi havia denúncies prèvies, i en un 9% les víctimes tenien mesures de protecció actives.
Crida a reforçar les mesures judicials
La comissària Marta Fernàndez ha subratllat la necessitat de revisar el model de seguiment i protecció de les víctimes. Tot i que els Mossos ja estan treballant en aquesta revisió, Fernàndez ha reclamat que la justícia adopti mesures més contundents per evitar que es repeteixin els trencaments de condemna.
Fernàndez també ha posat en valor la tasca dels grups d’atenció a la víctima. Actualment, 224 efectius desplegats arreu del territori duen a terme més de 25.000 seguiments a víctimes de violència masclista, domèstica i de delictes d’odi i discriminació.
Altres delictes en augment
El trencament de condemna no és l’únic delicte que ha experimentat un creixement significatiu. Les denúncies per violència sexual han augmentat més d’un 700% en els darrers anys.
També s’ha detectat un increment similar en les denúncies per difusió no consentida de fotografies o vídeos íntims, un fenomen que afecta especialment les dones joves.